بالصور.. «أمانة الرياض» تغلق ٤٥٩ منشأة تجارية مخالفة للقرارات الاحترازية

أغلقت أمانة منطقة الرياض ٤٥٩ منشأة تجارية خالفت القرارات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في العاصمة خلال الأيام الـ٧ الماضية، وطبقت عليها العقوبات بحدها الأعلى، وأحيل ملاكها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وذلك في إطار جهود الأمانة الميدانية؛ لضمان امتثال المنشآت للتوجيهات الوقائية وبما يضمن سلامة السكان وراحتهم.

كما كثفت الأمانة جولاتها الرقابية لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة؛ حيث ضبطت الأسبوع الماضي ٦٣٨ بائعًا جائلًا في أنحاء متفرقة من المدينة، وسلمتهم إلى الجهات الأمنية تمهيدًا لتطبيق العقوبات الرادعة بحقكم، فيما بلغت كمية المواد الغذائية المصادرة ٩,٧٧٢ كيلو، وجرى التعامل معها وفق ما تقتضيه الإرشادات الصحية.

وتستمر أعمال أمانة منطقة الرياض الميدانية المكثفة، للتحقق من التزام الجميع بالإجراءات الوقائية، ومنها التباعد الاجتماعي، والتقيد بارتداء الكمامات، والتزام المنشآت بتنفيذ أعمال تعقيم للأسطح ذات الملامسة المتكررة، واتخاذ كل التدابير الموصى بها لحماية السكان من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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