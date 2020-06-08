«مدني الرياض» يبحث عن شخص يشتبه بسقوطه في مجرى وادي الحاير

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، اليوم الإثنين، البحث عن شخص يشتبه بأنه سقط في مجرى وادي الحاير؛ حيث انتقلت قوة بشرية وآلية للبحث داخل الوادي وفي عدد من المواقع الحرجة وما زالت أعمال البحث قائمة.

وقال المقدم محمد الحمادي المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض: إن الدفاع المدني بمدينة الرياض تلقى بلاغًا حول اشتباه سقوط شخص في مجرى وادي الحاير.

وأشار عبر الحساب الرسمي لـ«طرق الرياض» إلى أنه على أثر البلاغ انتقلت قوة بشرية وآلية للبحث داخل الوادي وفي عدد من المواقع الحرجة وما زالت أعمال البحث قائمة حتى الآن.

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