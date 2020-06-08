«أمانة عسير» تضبط ٢٦١ مخالفة وتغلق ٣٦ منشأة تجارية

خلال حملة رقابية على عدد من المنشآت والمباسط العشوائية
نفذت أمانة منطقة عسير خلال الأيام الخمسة الماضية حملة رقابة ميدانية لضبط المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين والمنشآت التجارية المخالفة في مدينة أبها.
وبيّن مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، أنه تم إغلاق 36 منشأة تجارية مخالفة ورصد 261 مخالفة تنوعت ما بين ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة وعدم تجديد التراخيص وعدم توافر الشهادات الصحية للعاملين في تلك المنشآت.
كما أشار إلى ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر وتدني مستوى النظافة بشكل عام، لافتًا إلى أنه جرى ضبط 25 مبسطًا عشوائيًّا يقوم عليها باعة مخالفون للأنظمة .
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