أخبار السعودية اليوم.. المملكة الأولى عربيًّا في عدد حالات التعافي من كورونا.. ومبادرة لتأجيل الأقساط التأمينية

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الإثنين 8 يونيو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، السعودية الأولى عربيًّا في عدد حالات الشفاء من كورونا، و«الضمان الصحي» يُطلق مبادرة لتأجيل سداد الأقساط التأمينية، و«أرامكو» تبدأ تحديد الأسهم المجانية للأفراد

السعودية الأولى عربيًا في عدد حالات التعافي من كورونا

سجَّلت المملكة العربية السعودية، أكبر عدد من حالات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى الدول العربية، بتعافي 72817 حالة من أصل 101914 حالة إصابة مؤكدة، وذلك حتى أمس الأحد.

«الجوازات» تنفذ 12737 عملية للمستفيدين من خدمة المواعيد الإلكترونية

بلغت إحصاءات العمليات المنفذة عبر مراجعة إدارات الجوازات من خلال خدمة المواعيد الإلكترونية 12737 عملية خلال الفترة من 8/10/1441 حتى 14/10/1441هـ، واشتملت العمليات المنفذة على العديد من الخدمات.

«الوطني للفلك»: كسوف حلقي للشمس بالمملكة يستمر نحو ساعتين و42 دقيقة

تشهد سماء المملكة يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، كسوفًا حلقيًا للشمس، يشاهد في محافظة شرورة بنسبة 96.16%، ويستمر نحو ساعتين و42 دقيقة.

دعمًا لمكافحة كورونا.. «الضمان الصحي» يُطلق مبادرة لتأجيل سداد الأقساط التأمينية

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني مبادرة دعم وتمكين المستفيدين من شريحة المؤمن لهم من خلال السماح باستمرار سريان تغطية وثيقة التأمين الصحي الخاص إذا أعسر صاحب العمل في الوفاء بسداد الأقساط التأمينية بداية من تاريخ 25/5/2020م حتى تلقي إشعار آخر من الأمانة العامة للمجلس.

«ساما» تستخدم تقنية حديثة لضخ 50 مليار ريال بالقطاع المصرفي

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أنها استخدمت مؤخرًا تقنية سلسلة الكتل؛(Blockchain) لإيداع جزء من السيولة التي أعلنت ضخها في القطاع المصرفي، خلال وقت سابق، والتي تبلغ 50 مليار ريال.

بالفيديو.. «تقويم التعليم» توجه تنبيهات احترازية للطلبة أثناء أداء الاختبار بالمقرات

وجهت هيئة تقويم التعليم والتدريب عدة تنبيهات للطلبة الذين يؤدون الاختبار التحصيلي في المقرات، مشيرة إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء الحضور إلى المقر وبعد الانتهاء من الاختبار.

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اليوم.. «أرامكو» تبدأ تحديد الأسهم المجانية للأفراد.. وهذه شروط الاستحقاق

تبدأ شركة أرامكو السعودية، اليوم الإثنين، تحديد المستحقين وإيداع الأسهم المجانية الأفراد المكتتبين في الشركة، بعد احتفاظهم بالأسهم طوال المدة المحددة بـ6 أشهر كاملة.

«حساب المواطن» يوضح خطوات إضافة «مولود» إلى البرنامج

أوضح برنامج حساب المواطن خطوات إضافة «مولود» إلى حساب المستفيد الرئيسي.

تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية على الباحة.. وأتربة مثارة في تبوك والمدينة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

«هدف»: 198 ألف مستفيد حضروا جلسات التدريب التفاعلية في منصة «دروب»

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عبر منصة التدريب الإلكتروني «دروب» 23 جلسة تدريبية تفاعلية خلال الفترة من 23 مارس حتى 31 مايو 2020.

«توكلنا»: تذكرة السفر تعتبر تصريحًا بالخروج لمدة 3 ساعات

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أن تذكرة السفر الإلكترونية تعد تصريحًا بالخروج.

جامعة الأميرة نورة: 420 ألف شخص يموتون سنويًا بسبب تلوث الأغذية

أوضحت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أن سلامة الغذاء محور أساسي تركز عليها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»؛ لكونه ركيزة أساسية في حياة الشعوب.

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