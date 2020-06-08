206 أساتذة يدرسون 382 مقررًا في «صيفي» جامعة جازان

حقَّقت جامعة جازان، زيادة بنسبة الطلبة المسجلين في الفصل الصيفي تجاوزت 75% عن العام الماضي، واستثمرت الجامعة إمكاناتها التقنية المتقدمة لخدمة طلبتها في دراسة الفصل الصيفي للعام الجامعي 1440- 1441هـ.

وأوضح رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن الجامعة تولي مصلحة طلبتها أهمية كبرى، بتوفير الفرص لطلابها وطالباتها المتوقع تخرجهم، أو الذين لم يكملوا خطتهم الدراسية السنوية، بتمكينهم من إنهاء متطلبات التخرج، أو إكمال خطتهم الدراسية السنوية.

وبيَّن الدكتور القحطاني، أن الجامعة استوعبت في الفصل الصيفي لهذا العام 9407 طلاب وطالبات، وكلفت 205 أساتذة لتدريس 382 مقررًا في 770 شعبة دراسية، وبلغ عدد المحاضرات الافتراضية المباشرة خلال الأسبوع الأول 1908 محاضرات، وبمدة تجاوزت 3900 ساعة، وبحضور بلغ 41126 طالبًا وطالبة.

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وأكَّد رئيس جامعة جازان، أن الجامعة وفي ظل الدعم الكبير، الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، ستواصل تقديم خدماتها الأكاديمية عبر منظوماتها التقنية المتكاملة، ووفق ما يرد من توجيهات، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية.

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