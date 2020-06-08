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2020-06-08 جامعة الملك خالد تنظم ورشة عن “الكتابة الأكاديمية والنشر العلمي” متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها تنظم عمادة البحث العلمي بجامعة الملك خالد ورشة تدريبية بعنوان “الكتابة الأكاديمية والنشر العلمي”، يقدمها البروفيسور توماس ليزكيفيتش مساء يومي الأربعاء والخميس 18 – 19 شوال بواقع 3 ساعات يوميًّا. Advertisements وأوضح عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور حامد مجدوع القرني أن الورشة ستقام باللغة الإنجليزية وتأتي في إطار برنامج “مبادرون” الذي أطلقته الجامعة مؤخرًا وتستهدف الباحثين والباحثات، مضيفًا أنها تهدف إلى تعزيز وتنمية مهارات الكتابة الأكاديمية والنشر العلمي.



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