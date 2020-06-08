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أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 74 ألف حالة في المملكة، وذلك بحسب تقرير وزارة الصحة اليوم، والذي أوضح أن حالات التعافي الجديدة بلغت 1707 حالة.
ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية.
وكانت قد أعلنت "الصحة" عن تسجيل 3369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 03:49 PM
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3369 حالة إصابة جديدة بالفيروس
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 74 ألف حالة في المملكة، وذلك بحسب تقرير وزارة الصحة اليوم، والذي أوضح أن حالات التعافي الجديدة بلغت 1707 حالة.
ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية.
وكانت قد أعلنت "الصحة" عن تسجيل 3369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
، 1707 حالات شفاء من كورونا.. والإجمالي يتجاوز 74 ألفاً بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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