محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 08 يونيو 2020، تسجيل 3369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 105283 حالة . وقالت الوزارة: أنه تم تسجيل 1707 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 74524 حالة ولله الحمد. وأكدت الصحة تسجيل 34 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 746 حالة وفاة . وقالت الوزارة : الحالات النشطة بلغت 30013 فيما أرتفعت الحالات الحرجة إلى 1632 حالة . 08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 03:36 PM Advertisements "الصحة" تعلن تسجيل 3369 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 105283 0 15 21,765 "الصحة" تعلن تسجيل 3369 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 105283 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 08 يونيو 2020، تسجيل 3369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 105283 حالة . وقالت الوزارة: أنه تم تسجيل 1707 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 74524 حالة ولله الحمد. وأكدت الصحة تسجيل 34 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 746 حالة وفاة . وقالت الوزارة : الحالات النشطة بلغت 30013 فيما أرتفعت الحالات الحرجة إلى 1632 حالة . الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تعلن تسجيل 3369 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 105283 ،

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