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كشف اتحاد صناعة السيارات التركي، اليوم (الاثنين)، عن أن إنتاج القطاع تهاوى بنسبة 54 بالمئة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي.
وبين الاتحاد أن الإنتاج انخفض 34 بالمئة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومايو، وفقاً لـ"رويترز".صناعة السيارات تركيا
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 03:31 PM
الإنتاج انخفض بمقدار 34% طيلة 5 أشهرتراجع صناعة السيارات التركية بأكثر من النصف في مايو
كشف اتحاد صناعة السيارات التركي، اليوم (الاثنين)، عن أن إنتاج القطاع تهاوى بنسبة 54 بالمئة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي.
وبين الاتحاد أن الإنتاج انخفض 34 بالمئة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومايو، وفقاً لـ"رويترز".
، تراجع صناعة السيارات التركية بأكثر من النصف في مايو ،
المصدر : الخليج 365
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