، تراجع صناعة السيارات التركية بأكثر من النصف في مايو ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإنتاج انخفض بمقدار 34% طيلة 5 أشهر

كشف اتحاد صناعة السيارات التركي، اليوم (الاثنين)، عن أن إنتاج القطاع تهاوى بنسبة 54 بالمئة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي.

وبين الاتحاد أن الإنتاج انخفض 34 بالمئة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومايو، وفقاً لـ"رويترز".صناعة السيارات تركيا