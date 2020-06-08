اخبار السعوديه

تراجع صناعة السيارات التركية بأكثر من النصف في مايو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - الإنتاج انخفض بمقدار 34% طيلة 5 أشهر

كشف اتحاد صناعة السيارات التركي، اليوم (الاثنين)، عن أن إنتاج القطاع تهاوى بنسبة 54 بالمئة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي.

وبين الاتحاد أن الإنتاج انخفض 34 بالمئة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومايو، وفقاً لـ"رويترز".صناعة السيارات تركيا

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 03:31 PM

Advertisements

الإنتاج انخفض بمقدار 34% طيلة 5 أشهر

تراجع صناعة السيارات التركية بأكثر من النصف في مايو
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

كشف اتحاد صناعة السيارات التركي، اليوم (الاثنين)، عن أن إنتاج القطاع تهاوى بنسبة 54 بالمئة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي.

وبين الاتحاد أن الإنتاج انخفض 34 بالمئة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومايو، وفقاً لـ"رويترز".

الكلمات المفتاحية

، تراجع صناعة السيارات التركية بأكثر من النصف في مايو ،
المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع صناعة السيارات التركية بأكثر من النصف في مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا