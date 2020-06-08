محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد حالات الإصابة بالبلاد ارتفع إلى 22474 حالة سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين ثمان وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية. وفق رويترزقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة بينما بلغت الوفيات 1011 حالة.الفلبين فيروس كورونا الجديد الفلبين تسجل ثمان وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-08 سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين ثمان وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية. وفق رويترزقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة بينما بلغت الوفيات 1011 حالة. Advertisements 08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 03:16 PM إجمالي عدد حالات الإصابة بالبلاد ارتفع إلى 22474 حالة إجمالي عدد حالات الإصابة بالبلاد ارتفع إلى 22474 حالة سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين ثمان وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية. وفق رويترزقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة بينما بلغت الوفيات 1011 حالة. ، الفلبين تسجل ثمان وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تسجل ثمان وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.