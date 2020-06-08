، روسيا تؤيد مبادرة السلام المصرية بشأن ليبيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتبرتها المنتدى الرئيسي لمستقبل البلاد

أعلنت روسيا اليوم (الاثنين)، تأييد مبادرة السلام المصرية الجديدة في ليبيا.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن "مبادرة السلام المصرية يجب أن تكون المنتدى الرئيسي لتقرير مستقبل ليبيا"، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت أن البنود التي تضمنتها المبادرة شاملة يمكن أن تكون بمثابة أساس لمفاوضات طال انتظارها بين الطرفين المتناحرين في ليبيا.

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن مبادرة جديدة لليبيا السبت الماضي تدعو لتشكيل مجلس قيادة منتخب ووقف إطلاق النار اعتبارًا من اليوم.روسيا مبادرة السلام المصرية