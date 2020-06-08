︎ :
.
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر مشهدًا من إحدى المباريات القديمة التي قادها نجم المنتخب الوطني ونادي الهلال السابق، يوسف الثنيان ضد نادي النصر.
وظهر في الفيديو الذي نشره تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، لحظة احتساب خطأ ضد يوسف الثنيان في كرة رائعة له؛ حيث علق آل الشيخ عليه: ” عجزت اعرف ليه فاول … ليت يوسف الثنيان يفيدنا”.
ومن جانبه، رد يوسف الثنيان ساخرًا: ” ما في أي مخالفة يا بوناصر بس الحكم وقف اللعب يبي يسألني وشلون سويتها”؛ ليرد عليه تركي آل الشيخ: ” مالها مطار يا أبو يعقوب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تعليقات ساخرة من يوسف الثنيان وتركي آل الشيخ على فلسفته ضد النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.