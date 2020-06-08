شاهد.. تعليقات ساخرة من يوسف الثنيان وتركي آل الشيخ على فلسفته ضد النصر

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نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر مشهدًا من إحدى المباريات القديمة التي قادها نجم المنتخب الوطني ونادي الهلال السابق، يوسف الثنيان ضد نادي النصر.

وظهر في الفيديو الذي نشره تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، لحظة احتساب خطأ ضد يوسف الثنيان في كرة رائعة له؛ حيث علق آل الشيخ عليه: ” ‏عجزت اعرف ليه فاول … ليت يوسف الثنيان يفيدنا”.

ومن جانبه، رد يوسف الثنيان ساخرًا: ” ‏‎ما في أي مخالفة يا بوناصر بس الحكم وقف اللعب يبي يسألني وشلون سويتها”؛ ليرد عليه تركي آل الشيخ: ” ‏‎مالها مطار يا أبو يعقوب ” .



