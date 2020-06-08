فيديو.. شاب سعودي يُلاحق ثعابين الكوبرا السامة في الباحة ويستعرض كيفية التعامل معها

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قدم شاب سعودي يهوى ملاحقة الثعابين الكوبرا السامة في غابات منطقة الباحة معلومات موجزة عن الثعابين بشكل عام وكيفية التعامل معها دون خوف.

واستعرض الشاب حمزة الغامدي الذي عرّف نفسه بأنه خبير في سلوكيات الحيوانات، طريقة التعامل مع أفعى الكوبرا وكيفية الإمساك بها وتقييد فمها بطريقة سهلة للسيطرة عليها.

وأوضح الشاب أن الكوبرا العربية فريدة من نوعها وتعيش فقط في شبه الجزيرة العربية ولا تنفخ السم كما يشاع، ولا تسمع الأصوات لعدم وجود قنوات سمعية لديها.