شاهد.. لحظة قيام لصين بسرقة محفظة رجل مسن في جدة

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وثقت كاميرا مراقبة داخل أحد المحال التجارية في جدة لحظة قيام لصين بسرقة رجل مسن، بعد أن نفذا حيلة ماكرة كي لا يشعر المسن بهما.
وأظهر مقطع الفيديو اللصين وهما يترصدان المسن، وظلا يتجولان في المحل، حتى عملا على جعل الرجل بينهما، وتظاهر أحدهما بأنه يأخذ شيئاً من أحد الأرفف، وأعاق المسن عن المرور، وجاء الآخر من ورائه وسرق المحفظة من جيبه.
وطالب عدد من المغردين بالقبض على اللصين، ومحاسبتهما على الجريمة التي قاما بها.
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