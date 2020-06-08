تجمع عزاء يتسبب في إصابة 50 شخصاً بـ “كورونا” في بيش بجازان

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أوضحت مصادر سبب تسجيل قرابة 50 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في محافظة بيش بمنطقة جازان خلال الأسابيع الماضية.

وقالت المصادر وفقاً لـ”سبق”، إن السبب في زيادة الحالات هو تجمع عائلي في عزاء بإحدى القرى غرب المحافظة، جمع مصاباً ومجموعة من مخالطيه.

ولفتت إلى أن هذا التجمع الذي تسبب في إصابة العشرات بينهم نساء ورجال، حدث قبل فرض منع التجول الكلي بجميع مناطق المملكة.

