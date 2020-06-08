شاهد.. ضبط مليون و900 ألف كمامة مخزنة بمستودع لإعادة بيعها في السوق السوداء

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داهمت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الغذاء والدواء، مستودعاً يقوم بتخزين الكمامات الطبية لإعادة بيعها مجدداً بطريقة غير نظامية في السوق السوداء. وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة التجارة لحظة مداهمة المستودع، وضبط مليون و900 ألف كمامة مخزنة، بالإضافة إلى ضبط منتجات طبية منتهية الصلاحية. وقامت الفرق المشتركة بإتلاف المنتجات الطبية منتهية الصلاحية، وحجز الكمامات المضبوطة لإعادة بيعها في السوق بأسعار معتدلة، وتم تسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.





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