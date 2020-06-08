فيديو.. القبض على شخص كسر “منع التجول” وصور رجال الأمن أثناء تأدية عملهم بالرياض

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ألقت الجهات الأمنية بمدينة الرياض القبض على أحد الأشخاص، ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بكسر قرار منع التجول وتصوير رجال الأمن أثناء تأدية عملهم.

وأوضح حساب “سناب الداخلية”، أن الشخص المقبوض عليه تباهى بنشر مخالفته على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وتحويله لجهة الاختصاص.



