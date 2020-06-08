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تجمع عائلي بالرياض تسبب في إصابة 17 شخصاً بكورونا (فيديو)

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كشف الإعلامي خالد العقيلي، عن تسبب تجمع عائلي بالرياض في نقل العدوى من شخص واحد إلى 17 فرداً في نفس العائلة.

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وقال العقيلي إن أفراد الأسرة تواصلوا مع بعضهم هاتفياً ورغبوا في الالتقاء وكانت النتيجة انتقال العدوى لهم جميعاً من الشخص المُصاب، داعياً إلى عدم الاستهتار لأن ذلك سيزيد من انتشار العدوى.

وأضاف خلال برنامجه “كلنا مسؤول” على قناة “”، أن الدولة لم تقصر في الأزمة وقامت بجهود كبيرة من أجل ضمان سلامة الإنسان، كما أن الاقتصاد شُل وكثيرون بالقطاع الخاص مهددون بفقدان عملهم في حال استمرار الحجر.

ودعا إلى تجنب التجمعات العائلية والشبابية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المُستهتر ينقل المرض للمُلتزم وهو جالس في بيته.



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