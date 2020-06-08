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روت الكاتبة والمحاضرة أفنان حياة قصة وفاة والدها متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، رغم اتخاذه كافة الاحتياطات اللازمة، موجهة نصيحة للجميع بأخذ العبرة من قصة والدها وعدم الاستهانة بالمرض.
وقالت الكاتبة أفنان عبر حسابها في “تويتر”، إن والدها لم يخرج من المنزل إلا مضطراً لغسيل الكلى وبالرغم من كل الاحتياطات أصيب بالفيروس وتوفي في أقل من 24 ساعة من دخوله المستشفى.
وأكدت أنها مؤمنة بقضاء الله وقدره وتدعو الجميع بعدم الاستعانة بالمرض الذي يعرض حياة من نحبهم للخطر، مضيفة: “استوصوا في كباركم خيراً، حافظوا عليهم”.
واختتمت: “ألم الفقد موجع جداً ولحظات الندم لا تعيد الحياة لمن فقدها، حفظكم الله ووالديكم والجميع من كل سوء وأمدهم بالصحة والعافية”.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتبة تروي كيف توفي والدها بـ “كورونا” رغم اتخاذه كل الاحتياطات.. وتوجه نصيحة للجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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