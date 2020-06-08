«الجوازات» تنفذ 12737 عملية للمستفيدين من خدمة المواعيد الإلكترونية

خلال الفترة من 8 حتى 14 شوال 1441هـ
بلغت إحصاءات العمليات المنفذة عبر مراجعة إدارات الجوازات من خلال خدمة المواعيد الإلكترونية 12737 عملية خلال الفترة من 8/10/1441 حتى 14/10/1441هـ، واشتملت العمليات المنفذة على العديد من الخدمات.
وأوضحت المديرية العاملة للجوازات أنها تنوعت ما بين إصدار وتجديد هوية مقيم، تأشيرة خروج وعودة، تأشيرة خروج نهائي، نقل خدمات، وإصدار وتجديد جواز السفر السعودي.
ودعا مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المتاحة عبر منصتي «أبشر» و«مقيم».
وأشار إلى أنه في حال تعذر تنفيذ الخدمة إلكترونيًّا يتم تسجيل موعد إلكتروني عن طريق خدمة المواعيد الإلكترونية بمنصة «أبشر»؛ لمراجعة مقار إدارات الجوازات عند الحاجة مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء الزيارة.
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