«ساما» تستخدم تقنية حديثة لضخ 50 مليار ريال بالقطاع المصرفي

تهدف إلى تعزيز إمكانيات البنوك
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أنها استخدمت مؤخرًا تقنية سلسلة الكتل ؛(Blockchain) لإيداع جزء من السيولة التي أعلنت ضخها في القطاع المصرفي، خلال وقت سابق، والتي تبلغ 50 مليار ريال.
وأوضحت (ساما)، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن ذلك يأتي ضمن إجراءاتها الهادفة إلى تعزيز إمكانات القطاع؛ للاستمرار في دوره بتقديم التسهيلات الائتمانية. مضيفة أن هذه الخطوة؛ تأتي امتدادًا لجهودها في استكشاف وتجربة أبعاد التقنيات الحديثة، ومواكبة التوجهات العالمية للبنوك المركزية في تقييم آثارها على القطاع المالي.
يُذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي ضخت في 1 يونيو 2020م، مبلغ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي من أوائل البنوك المركزية التي بادرت بتجربة استخدام تقنية سلسلة الكتل في الحوالات المالية، والتي تعد إحدى المبادرات الابتكارية التي أطلقتها المؤسسة، ضمن مساعيها الهادفة إلى تمكين وتطوير التقنيات المالية في المملكة.
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