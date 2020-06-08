الإطاحة بتشكيل عصابي تشادي ارتكب 41 جريمة سلب بالإكراه

عبر استغلال العاملين بالتطبيقات الإلكترونية

أطاحت شرطة الرياض بتشكيلٍ عصابي تشادي تورط في ارتكاب 41 جريمة سلب واستدراج العاملين في التطبيقات الإلكترونية. صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ‏وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (ثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية، جميعهم في العقد الثاني من العمر)؛ إثر ثبوت تورطهم بارتكاب (41) جريمة سلب وإكراه بالقوة تحت التهديد تمثل باستغلال العاملين بالتطبيقات الإلكترونية واستدراجهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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