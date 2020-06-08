صحة حفر الباطن تنظم محاضرة لـ50 ممارسًا بشأن فيروس كورونا

نظمت صحة حفر الباطن، ممثلة بمستشفى الصحة النفسية، محاضرة بعنوان إدارة الأزمات النفسية والقلق المصاحب لجائحة فيروس كورونا المستجد، عبر تطبيق «zoom».

استفاد من المحاضرة 50 ممارسًا صحيًا، وتضمنت تعريف الممارسين الصحيين بالأزمات النفسية، والأسباب والعوامل المعرضة لهذه الأزمات، وكيفية التعرف على علامات وأعراض تلك الأزمات النفسية، بالإضافة إلى الاطلاع على الآثار السلبية الناتجة عن تلك الأزمات، وكيفية التعامل معها وطرق الوقاية.

وتأتي هذه المحاضرة، ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمتها صحة حفر الباطن؛ منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، لتعريف الممارسين الصحيين بالتعامل مع الحالات، وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.