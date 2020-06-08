جامعة الأميرة نورة: 420 ألف شخص يموتون سنويًا بسبب تلوث الأغذية

أوضحت أهمية سلامة الغذاء
أوضحت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أن سلامة الغذاء محور أساسي تركز عليها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»؛ لكونه ركيزة أساسية في حياة الشعوب.
وقالت جامعة الأميرة نورة، عبر «تويتر»، إن حالات الأمراض التي تنقلها الأغذية سنويًا نحو 600 مليون حالة، وفقًا لمنظمة «الفاو».
أهمية سلامة الغذاء من جامعة الأميرة نورة
وأضافت جامعة الأميرة نورة، في إنفوجراف أعدته، أن ما يقارب من 420000 شخص يموتون سنويًا؛ بسبب التلوث الناتج عن الأغذية.
ووفقًا لجامعة الأميرة نورة، فإن إنتاج الأغذية السليمة عنصر للنفاذ إلى الأسواق، الذي يؤثر على الاقتصاد ويخفف من حدة الفقر.
وأكَّدت جامعة الأميرة نورة، أن الأطفال دون سن 5 أعوام، هم الأكثر عرضة للخطر عند تناول الأغذية الملوثة.
وأوضحت جامعة الأميرة نورة، أن سلامة الأغذية مهمة لأنها تلعب دورًا مهمًا في صحة الإنسان، وتؤثر في الازدهار الاقتصادي والتجاري وتعزيز التنمية المستدامة، وتحقق هدف القضاء على الجوع.
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