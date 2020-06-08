أمانة جدة تعلن تمديد القرعة الإلكترونية أسبوعين.. وهذه الخطوات التقديم

أعلنت أمانة محافظة جدة تمديد القرعة الإلكترونية لتخصيص المنح السامية لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من القرعة بلغ نسبة 59%.

وأوضحت أمانة جدة عبر «تويتر» أن القرعة الإلكترونية التي تم الإعلان عنها كان موعدها من 28 رمضان حتى 15 شوال للعام 1441هـ.

وأضافت أمانة جدة أنه تم تمديد القرعة الإلكترونية لمدة أسبوعين حرصًا من أمين جدة لإتاحة الفرصة من الوقت للذين لم يقوموا بإجراءات القرعة.

وفقًا لأمانة جدة، فيمكن إجراء القرعة الإلكترونية عبر هذا الرابط (اضغط هنا)، ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، واختيار المستفيد، واختيار شاشة المنح، ثم تيار شاشة تنفيذ منحة سامية ومن ثم إجراء القرعة إلكترونيًّا.

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