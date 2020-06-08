السعودية الأولى عربيًا في عدد حالات التعافي من كورونا

سجَّلت المملكة العربية السعودية، أكبر عددٍ من حالات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى الدول العربية، بتعافي 72817 حالة من أصل 101914 حالة إصابة مؤكدة، وذلك حتى أمس الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن السعودية سجلت 712 حالة وفاة، بينما سجلت قطر 44388 حالة شفاء من أصل 68790 حالة إصابة، و45 حالة وفاة.

وسجلت الإمارات 21806 حالات شفاء من الفيروس من أصل 38808 حالات إصابة، كما سجلت 276 حالة وفاة.

وسجلت الكويت- حتى أمس الأحد- 20205 حالات شفاء من أصل 31848 حالة إصابة بالفيروس، كما سجلت 264 حالة وفاة.

أما البحرين فسجلت 9056 حالة شفاء من أصل 14383 حالة إصابة، كما سجلت 24 حالة وفاة.

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وسجلت مصر شفاء 8961 حالة شفاء من أصل 34079 حالة إصابة مؤكدة، كما سجلت 1237 حالة وفاة.

وسجلت المغرب 7364 حالة شفاء من أصل 8224 حالة إصابة مؤكدة، كما سجلت 208 حالات وفاة.

وسجلت الجزائر 6717 حالة شفاء من أصل 10154 حالة إصابة بالفيروس، كما سجلت 707 حالات وفاة.

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