سفير الصين بالرياض يكشف آخر تطورات لقاح كورونا.. ويؤكد: «قد يكون متاحًا خلال شهور»

أوضح السفير الصيني لدى المملكة، تشن وي تشينغ، تطورات اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه قد يكون متاحًا خلال شهور.

وقال السفير الصيني لدى الرياض، عبر حسابه بتويتر، إن حقن الأجسام المضادة الوحيدة النسيلة لفيروس كورونا المستجد، دخل المرحلة الأولى من التجارب السريرية، وقد تم إعطاؤه للعينة الأولى، ومن المتوقع الحصول على النتائج الاختبارية بعد شهر ونصف من الآن.

وأضاف، أن بحث وتطوير اللقاحات، يعد نشاطًا علميًا صارمًا معقدًا يتحلى بشدة الصعوبة، وطول الأمد وعدم التيقن الكبير، فيجب تعزيز التعاون الدولي، كما نشهد الآن من التعاون بين العلماء الصينيين والأجانب.

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وذكر السفير الصيني بالرياض، أن وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني وانغ تشيقانغ، قال إن الصين تتسمك بالسلامة والفعالية، وإمكانية الوصول خلال قيامها بالبحث والتطوير للقاحات. وأنه إذا تم تطوير لقاح، فسينفذ الجانب الصيني بجدية وعده بتقديم اللقاح كـمنتج عام عالمي (منفعة عامة عالمية).

بينما قال كبير المستشارين الطبيين للحكومة الصينية، البروفيسور تشونغ نانشان، إن التحليلات تشير إلى أن تحقين اللقاح ضد كورونا على نطاق واسع، سيستغرق من 1-2 سنة. وسيتيح اللقاح استخدامه كحالة طارئة في وقت مبكر من هذا الخريف أو نهاية هذا العام.

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