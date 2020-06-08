وأكد حافظ أن هذه الحملات تأتي في اطار حرص أمانة جدة لمنع وإزالة كافة المخالفات البلدية حيث تبذل فرق بلدية الصفا جهوداً استثنائية خلال الفترة الحالية في كامل نطاق المنطقة لمتابعة مثل هذه الظواهر والقضاء عليها، ومنع الباعة المخالفين، وذلك حرصا على صحة وسلامة السكان.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة بسطات عشوائية ومصادرة أكثر من 3 أطنان من الخضروات في حي الصفا بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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