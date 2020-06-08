إزالة بسطات عشوائية ومصادرة أكثر من 3 أطنان من الخضروات في حي الصفا بجدة

واصلت فرق بلدية الصفا الفرعية جولاتها الرقابية لمتابعة الباعة المخالفين ورصد التجاوزات ومعالجتها في حينها، حيث جرى تشكيل فريق عمل لرصد مخالفات البسطات في محيط سوق الخضروات المركزي، وضمن الجولات اليومية للفرق الرقابية صادرت البلدية 3.4 أطنان من الخضروات والفواكه. وأوضح رئيس بلدية الصفا المهندس عمرو حافظ أن الفرق قامت بإزالة جميع المباسط وضبط المخالفين من بائعي الخضروات والفواكه وإتلاف 6 عربات مخالفة رصدت بالنطاق.

وأكد حافظ أن هذه الحملات تأتي في اطار حرص أمانة جدة لمنع وإزالة كافة المخالفات البلدية حيث تبذل فرق بلدية الصفا جهوداً استثنائية خلال الفترة الحالية في كامل نطاق المنطقة لمتابعة مثل هذه الظواهر والقضاء عليها، ومنع الباعة المخالفين، وذلك حرصا على صحة وسلامة السكان.