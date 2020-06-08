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الذهب يعوض جزءا من خسائر ما بعد تقرير الوظائف الأمريكية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 8 يونيو 2020

ارتفع الذهب اليوم الاثنين مع استغلال المشترين انخفاض الأسعار إثر هبوط المعدن الأصفر لأقل مستوى في شهر نهاية الأسبوع الماضي، وإن ظل الطلب على الملاذات الآمنة ضعيفا عقب قفزة في التوظيف بالولايات المتحدة عززت الآمال في تعاف اقتصادي سريع.

 

وزاد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1696.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:07 بتوقيت جرينتش، بعدما نزل بما يصل إلى 2.4% يوم الجمعة عقب بيانات أظهرت إضافة القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة 2.5 مليون وظيفة الشهر الماضي مقارنة بتوقعات لتراجع بثمانية ملايين وظيفة.

 

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1% إلى 1700.30 دولار للأوقية.

 

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وأدت بيانات الوظائف القوية إلى إقبال على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم التي تقدمت اليوم.

 

ويترقب المتعاملون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي يختتم أعماله الأربعاء، رغم توقفهم عن وضع احتمال أسعار فائدة سلبية في الحسبان عقب التعافي المفاجئ للتوظيف.

 

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.8% إلى 17.68 دولار للأوقية.

 

ونزل البلاديوم 1.3% إلى 1928.66 دولار، وفقد البلاتين 0.6% ليسجل 830.78 دولار للأوقية.

 

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