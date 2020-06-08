شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الشورى يناقش ضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:26 مساءً, 8 يونيو 2020 م
المناطق - الرياض
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى عن بعد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن سليمان البلوي التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 /1441هـ، وذلك بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الحيدري.
وبحث الاجتماع أبرز الإنجازات التي تحققت وما واجهته من صعوبات وتحديات في أداء عملها والأهداف التي أنشئت من أجلها ومنها ضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدم لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك؛ بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
كما ناقش الاجتماع ما تم إنجازه من الأولويات التي وضعتها الهيئة في سبيل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها حيال التقرير والمواضيع المطروحة في اجتماعها تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال المجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الشورى يناقش ضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.