شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التأمينات الاجتماعية: تعويض “ساند” الخاص بالعاملين بالمنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا لا يزال مستحق في معظم الحالات والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 12:53 مساءً, 8 يونيو 2020 م
المناطق - الرياض
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الأمر الملكي الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” تضمن تشكيل لجنة تضم وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوضع ضوابط الاستحقاق وتحديد أولوية الصرف بين المنشآت.
وبينت المؤسسة أن اللجنة قامت بدراسة الظروف والأحداث المتغيرة والمستجدة في موضوع ممارسة الأعمال، وقررت أنه وفقاً للظروف الحالية فلا يزال تعويض “ساند” مستحق في معظم الحالات، وأن الاستحقاق يشمل التعويض الذي تم صرفه في الأول من شهر يونيو ،وأيضاً للتعويض المقرر صرفه في الأول من شهر يوليو من العام الجاري.
وقالت ” التأمينات الاجتماعية ” : ” تظل مسؤولية صاحب العمل قائمة بالتقدم بطلب إيقاف صرف التعويض وذلك في حال زوال الأسباب التي أدت إلى تضرر المنشأة من الإجراءات الاحترازية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومن ذلك الممارسة الكلية للعمل وبساعات العمل الكاملة، وستستمر اللجنة بدراسة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة، هذا وأتاحت المؤسسة للمنشآت التقدم بطلب تعديل قائمة المدعومين “.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | التأمينات الاجتماعية: تعويض “ساند” الخاص بالعاملين بالمنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا لا يزال مستحق في معظم الحالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.