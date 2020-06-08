محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى 22474 حالة سجّلت الفلبين، اليوم، ثماني وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية. وقالت وزارة الصحة الفلبينية، في بيان، إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة، بينما بلغت الوفيات 1011 حالة.الفلبين فيروس كورونا الجديد 08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 01:56 PM Advertisements ارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى 22474 حالة الفلبين: 8 وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا الفلبين: 8 وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا سجّلت الفلبين، اليوم، ثماني وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية. وقالت وزارة الصحة الفلبينية، في بيان، إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة، بينما بلغت الوفيات 1011 حالة. الكلمات المفتاحية ، الفلبين: 8 وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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