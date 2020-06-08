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سجلت وزارة الصحة الإندونيسية يوم الاثنين، 847 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 32033 والوفيات إلى 1883.
ووفق "رويترز" أفادت وثيقة للفريق المكلف بالتعامل مع مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا، بأن إندونيسيا أجرت فحوصًا لأكثر من 274400 شخص.
وقالت وزارة الصحة: إن نحو 10904 تعافوا من المرض.إندونيسيا فيروس كورونا الجديد
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 01:44 PM
ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 32033 والوفيات 1883إندونيسيا.. 847 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة
سجلت وزارة الصحة الإندونيسية يوم الاثنين، 847 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 32033 والوفيات إلى 1883.
ووفق "رويترز" أفادت وثيقة للفريق المكلف بالتعامل مع مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا، بأن إندونيسيا أجرت فحوصًا لأكثر من 274400 شخص.
وقالت وزارة الصحة: إن نحو 10904 تعافوا من المرض.
، إندونيسيا.. 847 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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