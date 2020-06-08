- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجل المغرب اليوم، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 8250؛ فيما استقر عدد الوفيات على 208 لليوم الثالث على التوالي، بعد عدم الإعلان عن أي حالة وفاة.
وذكرت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي حالات الشفاء وصلت إلى 7370، بعد تماثل ستة أشخاص للشفاء؛ فيما استبعدت 308 آلاف و311 حالة بعد الكشف المخبري.المغرب فيروس كورونا الجديد
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 01:37 PM
ارتفاع الإجمالي إلى 8250 حالةالمغرب يسجل 26 إصابة بكورونا
سجل المغرب اليوم، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 8250؛ فيما استقر عدد الوفيات على 208 لليوم الثالث على التوالي، بعد عدم الإعلان عن أي حالة وفاة.
وذكرت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي حالات الشفاء وصلت إلى 7370، بعد تماثل ستة أشخاص للشفاء؛ فيما استبعدت 308 آلاف و311 حالة بعد الكشف المخبري.
، المغرب يسجل 26 إصابة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل 26 إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.