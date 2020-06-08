القيادة تهنئ عبدالله الثاني بذكرى تنصيبه ملكًا للأردن

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى يوم جلوس جلالته.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة، للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى يوم جلوس جلالته.

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وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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