تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية على الباحة.. وأتربة مثارة في تبوك والمدينة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية .

وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة، المهد، وبدر، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم .

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك.

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وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء، مشيرة إلى أنها تتوقع استمرارها حتى الساعة السابعة مساء.

وإلى ذلك كانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على عدة مناطق.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، وأجزاء من منطقة الرياض تمتد إلى نجران.

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