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شرطة عسير تطيح بمقيم يمني قتل مواطنًا غدرًا في الحرجة

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اتخذت الإجراءات النظامية بحقه

ألقت شرطة منطقة عسير، القبض على مقيم (يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره)، بعد إقدامه على جريمة قتل مواطن كبير السن غدرًا بسيارته، في محافظة الحرجة، وقد جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه؛ لإحالته إلى النيابة العامة

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم (يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره)، بوقت وجيز.

وأوضح أن ذلك بعد إقدامه على جريمة قتل مواطن كبير السن غدرًا بسيارته، في محافظة الحرجة، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه؛ لإحالته إلى النيابة العامة.

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