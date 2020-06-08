التقديم إلكترونيًا.. بدء قبول خريجي الجامعات بكلية الملك خالد العسكرية

بدأت كلية الملك خالد العسكرية، اليوم الإثنين، استقبال المتقدمين للقبول في الكلية، للحاصلين على الشهادة الجامعية.

وذكرت وزارة الحرس الوطني- عبر تويتر- أن القبول سيستمر حتى يوم الأحد المقبل، الموافق 22 شوال 1441هـ، من خلال الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل:

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وكانت وزارة الحرس الوطني، قد أعلنت في وقت سابق، أن التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية، يبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الإثنين 16-10-1441 هـ الموافق 08-06-2020م، وحتى الساعة الثانية ظهرًا من يوم الأحد 22-10-1441 هـ الموافق 14-06-2020م، حسب تقويم أم القرى، على مدار الأربع والعشرين ساعة، وفق الشروط الموضحة.

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