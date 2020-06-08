التقديم إلكترونيًا.. بدء قبول خريجي الجامعات بكلية الملك خالد العسكرية

يستمر حتى الأحد المقبل
بدأت كلية الملك خالد العسكرية، اليوم الإثنين، استقبال المتقدمين للقبول في الكلية، للحاصلين على الشهادة الجامعية.
وذكرت وزارة الحرس الوطني- عبر تويتر- أن القبول سيستمر حتى يوم الأحد المقبل، الموافق 22 شوال 1441هـ، من خلال الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل:
وكانت وزارة الحرس الوطني، قد أعلنت في وقت سابق، أن التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية، يبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الإثنين 16-10-1441 هـ الموافق 08-06-2020م، وحتى الساعة الثانية ظهرًا من يوم الأحد 22-10-1441 هـ الموافق 14-06-2020م، حسب تقويم أم القرى، على مدار الأربع والعشرين ساعة، وفق الشروط الموضحة.
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