وفاة الإعلامي عبدالعزيز النهاري

بعد 40 عامًا من العمل الصحفي..
غيب الموت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز سابقًا الإعلامي الدكتور عبدالعزيز النهاري، بعد 40 عامًا من العطاء في بلاط «صاحبة الجلالة».
وعمل النهاري رئيسًا للتحرير في «البلاد» و«عكاظ»، وراديو وتليفزيون العرب ART.
ويمتلك النهاري العديد من المؤلفات العلمية والمقالات، وعلى المستوى الأكاديمي، عمل عضو هيئة تدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، وله العديد من الأطروحات الإعلامية والعلمية المهمة.
يذكر أن الفقيد حاصل على بكالوريوس مع مرتبة الشرف في علوم المكتبات والمعلومات من جامعة الملك عبدالعزيز، ونال الماجستير في علوم المكتبات والمعلومات من جامعة ميشيغان الغربية، والدكتوراه في علوم المكتبات من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس.
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