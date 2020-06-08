محافظ الداير: تحويل فرع التقنية لكلية مستقلة سيسهم بتأهيل شباب المحافظات الجبلية للعمل

أكد محافظ الداير نايف بن لبدة، أن قرار تحويل فرع الكلية التقنية بالداير إلى كلية مستقلة، سيسهم في تأهيل شباب المحافظات الجبلية والداير خاصة إلى سوق العمل بشكل مهني، في ضوء ما تتطلبه مخرجات أهداف وخطط التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

وأشار بن لبدة إلى أن هذا القرار سيسهم في تهيئة شباب المحافظة للعمل ولتحقيق رؤية الوطن 2030 وهم يتسلحون بالتدريب المهني والتقني اللازم، منوهًا بالدور الكبير الذي تؤديه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في فروعها المنتشرة في المناطق والمحافظات ومنها الداير.

وبين بن لبدة أن هذا القرار الموفق يعتبر رافدًا مهمًا للحركة العلمية في المحافظة وجبالها وسيمنح الشباب في محافظة الداير وما جاورها فرصًا أكثر للحصول على التدريب التقني والمهني من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للكلية.

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واختتم بن لبدة حديثه متوجهًا بالشكر الجزيل لأمير منطقة جازان ونائبه على ما يوليانه لشباب المنطقة ومحافظة الداير على وجه الخصوص من عناية واهتمام.

كما توجه محافظ الداير بالشكر للمسؤولين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، سائلًا الله لهم العون وللشباب دوام التوفيق.

وكان محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، كشف عن تحويل 11 فرع كلية تقنية للبنين إلى كليات تقنية مستقلة بمختلف مناطق المملكة، بعد أن حققت معايير التحويل، والبدء في استقبال المتدربين مطلع العام التدريبي الجديد 1442 هـ، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم برامج تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز الإمكانات البشريّة وتوسيع نطاق منشآتها التدريبية.