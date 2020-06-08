شكرا لقرائتكم خبر عن إرث العلا .. جولات سياحية في العالم الافتراضي والان نبدء بالتفاصيل

• توفير تجربة افتراضية عبر موقع إلكتروني لـ "المتحف الحي" باستخدام العدسات الرقمية ومقاطع الفيديو

قامت الهيئة الملكية لمحافظة العلا باستثمار التقنيات الرقمية لتوفير جولات في العالم الافتراضي للسياح في مختلف أنحاء العالم عبر الانترنت، لاستكشاف تلك الأماكن، والاستمتاع بمشاهدة ثراء إرث العلا، خلال فترة تواجدهم في المنازل، وذلك عبر المعارض الرقمية التي تستخدم تقنية ثلاثية الأبعاد.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لإتاحة الأماكن الأثرية، والتعرف على التاريخ العريق لمحافظة العلا، ومع الظروف الحالية التي تفرضها جائحة "كورونا" في العالم، إذ أطلقت الهيئة في شهر ديسمبر ٢٠١٨، برنامجاً للمسح الأثري والتراثي في محافظة العلا بالتعاون مع "مؤسسة فن جميل" لتعلّم كيفية استخدام أحدث تقنيات المسح الأثري، والتي تسمح بإعادة إنشاء نسخ رقمية دقيقة ونماذج ثلاثية الأبعاد لتفاصيل التراث الصغيرة غير المنقولة مثل النقوش، وكذلك المعالم والمباني الكبيرة، من أجل بناء نماذج من المواقع التاريخية غير المفتوحة للزوار، والحفاظ على تراث العلا.

وبعد انتهاء عملية النسخ تأتي خطوة توفير تجربة افتراضية عبر موقع إلكتروني لـ "المتحف الحي" باستخدام العدسات الرقمية ومقاطع الفيديو 360، حيث سيتمكّن المتصفحون عبر الانترنت في كل أنحاء العالم من الاطلاع والاستمتاع بجولة في العالم الافتراضي لاستكشاف الأماكن الأثرية والتعرف على التاريخ العريق لمحافظة العلا، وذلك عبر المعارض الرقمية التي تستخدم تقنية ثلاثية الأبعاد. وهذا ما تعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تحقيقه في الفترة القادمة.

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وفي العام ٢٠١٨، استفاد من التدريب ١٥ شاب وشابة من أبناء العلا، حيث أتيحت لهم الفرصة لاكتساب مهارات رقمية جديدة في مجال المسح التصويري. وفي المرحلة الثانية من برنامج التدريب والتي عُقدت في العام ٢٠١٩، استفاد الشابان عبد الرحيم صقير، وجوهرة البلوي من أسبوعين تدريب مكثف في إسبانيا لاكتساب أهم المهارات تمكّنهم من استخدام أحدث تقنيات القرن الواحد والعشرين في توثيق التراث، وهو المسح التصويري.

واستفاد عبد الرحيم صقير وجوهرة البلوي من تجربة فريدة ومثيرة للغاية، حيث تعلّما أحدث أساليب المسح التصويري، وكيفية استخدام البرامج المخصصة لهذه التقنية الرائعة، وهذا ما أثار شغفهما في الاستمرار والتوسع في المجال من خلال تطبيق ما تعلموه في أرض الواقع، ومشاركة تجربتهم مع أبناء وبنات العلا، بالإضافة إلى المهارات التي اكتسبوها في المسح التصويري، وذلك من خلال تقديم برامج ودورات تعليمية لتوعيتهم بكيفية استخدام هذه التقنية بالطريقة الصحيحة.

وفي هذا الصدد، نوّهت ريبيكا فوت رئيسة قطاع التراث والآثار بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، بمجهودات الهيئة في الكشف عن التراث الثقافي الاستثنائي والمحافظة عليه وحمايته والاحتفال به مع العالم، عبر برامج المسح الأثري ليصبح تراث العلا متاحًا عالمياً، بتسليط الضوء على ثقافات وممالك العلا القديمة وأهميتها من خلال التبادل الثقافي الذي حدث على مدى آلاف السنين.

وستسهم هذه المبادرة في التنمية الاجتماعية ونمو الاقتصاد التراثي في العلا، حيث أنه من ضمن أهداف الهيئة إنشاء مركز للتميز في المنطقة لتدريب أبناء العلا ومساعدتهم لاكتساب الخبرة وتوظيفها في مجتمعهم لتنمية المعرفة وخلق فرص واعدة، بهدف تطوير ساكني العلا والارتقاء بجودة حياتهم، وتحقيق الازدهار في منطقتهم، من خلال تنمية المجتمع الذي هو أساس الازدهار وبداية التقدم، وهو ما تحرص الهيئة الملكية لمحافظة العلا على القيام به، تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية الاثني عشر المعلَن عنها في ميثاق العلا والتي تضع مواطني ومقيمي العلا ضمن أهم المشاريع التطويرية في المحافظة.

وتضع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهي الجهة الحكومية التي تأسست بموجب مرسوم ملكي في يوليو ٢٠١٧، أولوية لحماية وإعادة تنشيط محافظة العلا، المدينة التي تقع على بعد ١١٠٠ كيلو متر من الرياض، في الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية، وتتضمن مساحتها الشاسعة التي تغطي ٢٣،٣٠١ كيلومتراً مربعاً، وادياً من الواحات الخضراء، وجبالاً شاهقة من الحجر الرملي، ومواقع ثقافية قديمة تعود إلى الحضارتين اللحيانية والنبطية خلال الألفية الأولى قبل الميلاد. وتُعدُّ العلا من أول مواقع المملكة العربية السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.