سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 8 يونيو 2020

ارتفع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري الإثنين بنحو قرشين في بعض البنوك، بينما سجل متوسط سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي 16.16 جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع، بزيادة قرش واحد عن المستوى المسجل خلال التعاملات الصباحية أمس الأحد.



ورفعت 5 بنوك عاملة في مصر سعر الدولار للتواصل بذلك موجة التراجع التي شهدها الجنيه المصري منذ نحو أسبوع والتي هبطت بسعره إلى أدنى مستوى في 7 أشهر.

وسجل سعر الدولار 3 مستويات متفاوتة في البنوك المصرية بفارق 4 قروش بين أعلى واقل سعر.

وهيمن سعر 16.17 جنيه للشراء و16.27 للبيع على الدولار في معظم البنوك المصرية حيث تكرر على شاشات 19 بنكا.

جدير بالذكر أن احتياطيات مصر الأجنبي تراجعت بنحو مليار دولار لتسجل 36 مليار دولار فقط وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري، أمس.

وأعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة الماضي، عن توصله إلى اتفاق مبدئي لإقراض مصر 5.2 مليار دولار، ما يعني أن الصندوق أنعش الخزينة المصرية بنحو 20 مليار دولار في أقل من 3 سنوات.

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أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار في مصر عند 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع في بنك البركة.

أعلى سعر للدولار في مصر

أما أعلى سعر للدولار في مصر فجاء عند 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك التنمية الصناعية وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني، والمصرف العربي الدولي وقناة السويس، والتجاري الدولي.

كما تكرر السعر في بنوك عودة، والمصري الخليجي، ومصر إيران وكريدي أجريكول، والأسكندرية وبلوم مصر والعربي الأفريقي والأهلي الكويتي والمصرف المتحد والتعمير والإسكان والمشرق وساييب.

سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

وسجل الدولار 16.15 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) وهو نفس السعر المسجل الذي سجله بنك مصر، والبنك المصري لتنمية الصادرات والبنك الأهلي اليوناني.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 18.21 جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع، وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 20.32 جنيه للشراء، و20.68 جنيه للبيع وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر الريال السعودي في السوق المصرية عند مستوى 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.37 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتي سجل 51.02 جنيه للشراء و52.81 جنيه للبيع في البنك الأهلي.