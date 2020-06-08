النمر يحذر من وصفة متداولة لعلاج فيروس كورونا

2020-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من وصفة متداولة يزعم مروجوها أنها قادرة على علاج مصابي فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وتتضمن الوصفة المتداولة “علاج فيروس كورونا باستخدام زيت السمسم والفلفل الأسود والفلفل الأحمر الحار”.

وعلق الدكتور خالد النمر بقوله “المعلومة أدناه خاطئة”.

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وتحذر وزارة الصحة عادة من خطورة الاستجابة لمثل هذه الوصفات غير المدروسة، أو الخاضعة للدراسات والتي قد تسبب أعراض جانبية خطيرة.

وتنصح وزارة الصحة بالالتزام بالتدابير والإرشادات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.





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