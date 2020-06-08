اخبار السعوديه

القبض على مقيم قتل مواطناً غدرًا في الحرجة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم القبض على مقيم قتل مواطناً غدرًا في الحرجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-08

القبض على مقيم قتل مواطناً غدرًا في الحرجة

متابعات الخليج 365 - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مقيم (يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره)، بوقت وجيز، وذلك بعد إقدامه على جريمة قتل مواطن كبير السن غدرًا بسيارته، في محافظة الحرجة.

Advertisements

وقد جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته للنيابة العامة.

 


تابع جديد أخبار فيروس covid19
تابعنا على

225c311668.jpg

تواصل معنا على

dfb5edee02.jpg

شارك الخبر





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيم قتل مواطناً غدرًا في الحرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا