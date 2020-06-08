أسعار النفط ترتفع بفعل تخفيضات أوبك+

2020-06-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن اتفق كبار المنتجين على تمديد اتفاق خفض إنتاجي غير مسبوق حتى نهاية يوليو ومع بلوغ واردات الصين من الخام أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو.

وبحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعاً 51 سنتاً بما يعادل 1.2 بالمئة ليصل إلى 42.81 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.8 بالمئة ليسجل 39.87 دولار للبرميل.

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وسجل كلا الخامين أعلى مستوى له منذ السادس من مارس الماضي في وقت سابق من الجلسة، عند 43.41 دولار و40.44 دولار على الترتيب.

وصعد برنت لمثليه تقريبا منذ اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون – فيما يعرف بأوبك+ في أبريل نيسان على تقليص المعروض 9.7 مليون برميل يومياً في مايو أيار ويونيو حزيران لدعم الأسعار التي انهارت جراء أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن أوبك+ اتفقت يوم السبت، على تمديد الاتفاق القاضي بسحب نحو 10 بالمئة من الإمدادات العالمية من السوق شهراً ثالثاً حتى نهاية يوليو تموز. وعقب التمديد، رفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم، أسعار خاماتها لشهر يوليو.



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