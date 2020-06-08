السعودية | الصحة السعودية: 8 عادات يومية خطيرة.. احذروها!

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: 8 عادات يومية خطيرة.. احذروها! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذَّرت وزارة الصحة السعودية، المواطنين والمقيمين من ثماني عادات يومية، قد تتسبب في الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت في فيديو توعوي العادات الصحية البديلة، موضحة أن الخروج من دون لبس الكمامة، أحد العادات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا.

كما أن تقبيل يد الوالدين أو كبار السن يشكل خطرا حقيقيا على صحتهم، بينما الأفضل أن تكون تحيتهم بالسلام من بعيد.

وأشارت الوزارة في الفيديو الذي نشر عبر موقع "تويتر"، إلى أن الصلاة بشكل متلاصق أحد أسباب العدوى، ويفضل أن يصلي كلُّ شخص على سجادته الشخصية وعلى مسافة مترين من الآخر.

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كما حذّرت الوزارة، من عدم غسل الكمامة قبل استخدامها، أو اللجوء إلى التعامل النقدي في دفع المعاملات المالية، والاعتماد على أساليب الدفع الإلكتروني.

وكذلك المصافحة في أماكن العمل، أو لمس الخضراوات بشكل عشوائي في الأسواق، بينما الأفضل لمس ما يريده المشتري، لافتةً إلى خطورة التقارب أثناء التسوق، بينما يفضل ترك مسافة لمترين بين كل متسوق وآخر.

هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، عن تسجيل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 1026، و36 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة 101914، وإجمالي حالات التعافي 72817.

وشددت الوزارة على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع الإصابة بكوفيد 19.