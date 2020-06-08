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أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم، عن تسجيل 112 حالة وفاة و8985 إصابة بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية، في أدنى عدد للوفيات منذ 26 مايو الماضي.
وبلغ إجمالي الوفيات 5971 منذ بدء تفشي الوباء في البلاد؛ بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 476658، حسب بيانات نشرها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.
وذكر المركز أن 3957 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال آخر 24 ساعة؛ لتصبح حصيلة المتعافين 230688 شخصًا.
وتشير بيانات المركز، إلى أن 36.6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.روسيا فيروس كورونا الجديد
روسيا تسجل 112 وفاة و8985 إصابة جديدة بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-08
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم، عن تسجيل 112 حالة وفاة و8985 إصابة بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية، في أدنى عدد للوفيات منذ 26 مايو الماضي.
وبلغ إجمالي الوفيات 5971 منذ بدء تفشي الوباء في البلاد؛ بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 476658، حسب بيانات نشرها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.
وذكر المركز أن 3957 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال آخر 24 ساعة؛ لتصبح حصيلة المتعافين 230688 شخصًا.
وتشير بيانات المركز، إلى أن 36.6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
11:58 AM
ارتفع عدد الإصابات إلى 476658 وإجمالي الوفيات 5971
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم، عن تسجيل 112 حالة وفاة و8985 إصابة بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية، في أدنى عدد للوفيات منذ 26 مايو الماضي.
وبلغ إجمالي الوفيات 5971 منذ بدء تفشي الوباء في البلاد؛ بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 476658، حسب بيانات نشرها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.
وذكر المركز أن 3957 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال آخر 24 ساعة؛ لتصبح حصيلة المتعافين 230688 شخصًا.
وتشير بيانات المركز، إلى أن 36.6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
، روسيا تسجل 112 وفاة و8985 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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