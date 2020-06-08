محمد بن مسعود - الدمام - الكويت: شفاء 1037 حالة من كورونا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-08 أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت 21242 حالة، بعد تعافي 1037 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان: إنه تأكد تَمَاثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن. 08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 Advertisements 11:45 AM بلغ عدد حالات التعافي في البلاد 21242 بلغ عدد حالات التعافي في البلاد 21242 أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت 21242 حالة، بعد تعافي 1037 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان: إنه تأكد تَمَاثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن. ، الكويت: شفاء 1037 حالة من كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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