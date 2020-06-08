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قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم: إنه سيتم رفع كل التدابير المتعلقة بفيروس كورونا ابتداء من يوم الثلاثاء؛ باستثناء قيود إغلاق الحدود بعد القضاء على الفيروس.
وأضافت أرديرن في مؤتمر صحفي، أن نيوزيلندا ستنتقل إلى المستوى الأول من حالة التأهب العام ابتداء من منتصف ليل الاثنين.
وقالت إنه يمكن إقامة المناسبات العامة والخاصة دون قيود، كما يمكن لقطاعات تجارة التجزئة والفندقة العمل بشكل طبيعي كما يمكن استئناف كل وسائل النقل العام.فيروس كورونا الجديد
ابتداء من غد.. نيوزيلندا تعلن رفع كل القيود الخاصة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-08
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم: إنه سيتم رفع كل التدابير المتعلقة بفيروس كورونا ابتداء من يوم الثلاثاء؛ باستثناء قيود إغلاق الحدود بعد القضاء على الفيروس.
وأضافت أرديرن في مؤتمر صحفي، أن نيوزيلندا ستنتقل إلى المستوى الأول من حالة التأهب العام ابتداء من منتصف ليل الاثنين.
وقالت إنه يمكن إقامة المناسبات العامة والخاصة دون قيود، كما يمكن لقطاعات تجارة التجزئة والفندقة العمل بشكل طبيعي كما يمكن استئناف كل وسائل النقل العام.
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
08:45 AM
باستثناء إغلاق الحدود وستنتقل إلى المستوى الأول من حالة التأهب العام
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم: إنه سيتم رفع كل التدابير المتعلقة بفيروس كورونا ابتداء من يوم الثلاثاء؛ باستثناء قيود إغلاق الحدود بعد القضاء على الفيروس.
وأضافت أرديرن في مؤتمر صحفي، أن نيوزيلندا ستنتقل إلى المستوى الأول من حالة التأهب العام ابتداء من منتصف ليل الاثنين.
وقالت إنه يمكن إقامة المناسبات العامة والخاصة دون قيود، كما يمكن لقطاعات تجارة التجزئة والفندقة العمل بشكل طبيعي كما يمكن استئناف كل وسائل النقل العام.
، ابتداء من غد.. نيوزيلندا تعلن رفع كل القيود الخاصة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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