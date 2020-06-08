- 1/3
- 2/3
- 3/3
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 214 حالة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 184193 حالة.
وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس، زاد ست حالات؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8674.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
ألمانيا تسجل 214 إصابة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-08
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 214 حالة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 184193 حالة.
وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس، زاد ست حالات؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8674.
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
08:27 AM
أصبح إجمالي عدد الإصابات 184193 حالة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 214 حالة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 184193 حالة.
وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس، زاد ست حالات؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8674.
، ألمانيا تسجل 214 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تسجل 214 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.